Как сообщили в УМВД, кража случилась в ноябре прошлого года. В полицию поступило сообщение о пропаже металлических контейнеров для мусора. Общая сумма ущерба составила 8,5 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД, кража случилась в ноябре прошлого года. В полицию поступило сообщение о пропаже металлических контейнеров для мусора. Общая сумма ущерба составила 8,5 тысяч рублей. Личность мужчины удалось установить, им оказался 25-летний ковровчанин. Злоумышленника задержали и он признался, что похитил мусорки, чтобы сдать их в пункт приема металла. Сотрудники полиции установили местонахождение украденных