Ковровская прокуратура провела проверку требований санитарно-эпидемиологического законодательства в спортшколе «Сигнал» . По итогу выяснилось, что потолок и стены учреждения имею

Ковровская прокуратура провела проверку требований санитарно-эпидемиологического законодательства в спортшколе «Сигнал» . По итогу выяснилось, что потолок и стены учреждения имею дефекты. Так, в зале бассейна на потолке, а еще на наружной стене спортзала нарушена целостность покрытия, объяснили в надзорном ведомстве. Городской прокурор обратился в суд с требованием обязать спортивную школу устранить нарушения. Иск был удовлетворен в полном