В первую неделю апреля жители Владимирской области лишились 46 миллионов рублей С 1 по 7 апреля...

В первую неделю апреля жители Владимирской области лишились 46 миллионов рублейС 1 по 7 апреля сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 66 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.Потерпевшие лишились в общей сложности более 46 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Например, 1 апреля в полицию обратился житель Мурома, который пояснил, что стал жертвой мошенников. Неизвестные, под предлогом перевода денежных средств потерпевшего на безопасный счет, завладели 800 000 руб., которые он перевел через мобильное приложение.2 апреля жертвой мошенников стала жительница Владимира: поверив словам неизвестных, которые связались с ней через популярный мессенджер и пообещали погасить кредиты, женщина перевела более 3 000 000 рублей.4 апреля в УМВД России по городу Владимиру зарегистрировано очередное сообщение о мошенничестве по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Бабушка лишилась 1 000 000 рублей.В этот же день, 4 апреля, почти 2 000 000 рублей «потерял» и житель Суздаля, который поверил незнакомцам, пообещавшим быстрый заработок на бирже.По всем фактам сотрудники органов внутренних дел проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения мошенников.Фото: Emil Kalibradov on Unsplash(фотосток)