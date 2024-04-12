В первую неделю апреля жители Владимирской области лишились 46 миллионов рублей
С 1 по 7 апреля...
В первую неделю апреля жители Владимирской области лишились 46 миллионов рублей
С 1 по 7 апреля сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 66 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.
Потерпевшие лишились в общей сложности более 46 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
Например, 1 апреля в полицию обратился житель Мурома, который пояснил, что стал жертвой мошенников. Неизвестные, под предлогом перевода денежных средств потерпевшего на безопасный счет, завладели 800 000 руб., которые он перевел через мобильное приложение.
2 апреля жертвой мошенников стала жительница Владимира: поверив словам неизвестных, которые связались с ней через популярный мессенджер и пообещали погасить кредиты, женщина перевела более 3 000 000 рублей.
4 апреля в УМВД России по городу Владимиру зарегистрировано очередное сообщение о мошенничестве по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Бабушка лишилась 1 000 000 рублей.
В этот же день, 4 апреля, почти 2 000 000 рублей «потерял» и житель Суздаля, который поверил незнакомцам, пообещавшим быстрый заработок на бирже.
По всем фактам сотрудники органов внутренних дел проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения мошенников.
Фото: Emil Kalibradov on Unsplash
(фотосток)