В прокуратуре Владимира работает «горячая линия» по вопросам обеспечения льготными лекарственными...

В прокуратуре Владимира работает «горячая линия» по вопросам обеспечения льготными лекарственными препаратамиВ прокуратуре города Владимира работает «горячая линия» по вопросам обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также взыскания денежных средств, затраченных на приобретение медикаментов, которые не были им своевременно предоставлены бесплатно.О нарушениях в рассматриваемой сфере граждане могут сообщить ежедневно (в том числе в выходные дни) с 9.00 до 18.00 по телефону 8-922-784-15-51 (в части взрослого населения), 8-905-144-27-16 (в части несовершеннолетних).Фото: Quino Al on Unsplash(фотосток)