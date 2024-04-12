В Собинке бесхозный газопровод поставили на учет Судом установлено, что в районе домов № 50-70,...

В Собинке бесхозный газопровод поставили на учетСудом установлено, что в районе домов № 50-70, 70-а, 70-г на улице Ленина в городе Собинке находятся газопровод высокого давления, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов.Удивительно, но какие-либо правоустанавливающие документы отсутствуют, и собственник не определен.В орган местного самоуправления жильцами направлялось заявление о передаче газопровода в муниципальную собственность.Отмечается, что администрацией меры для постановки на учет в качестве бесхозного своевременно так и не были приняты.По результатам проверки прокуратурой в Собинский городской суд направлено исковое заявление к администрации города Собинка об устранении допущенных нарушений.Сообщается, что требования прокурора судом удовлетворены, а решение исполнено.Вышеуказанный объект всё же был поставлен на соответствующий учет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений