В Судогодском районе, на территории Головинского участкового лесничества, была произведена незаконная рубка 43 деревьев разных пород.
В Судогодском районе, на территории Головинского участкового лесничества, была произведена незаконная рубка 43 деревьев разных пород. Об этом рассказала региональной прокуратуры.
Нанесённый ущерб превысил 1,1 млн рублей.
В настоящий момент правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. Расследование находится на контроле прокуратуры Владимирской области.