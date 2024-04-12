В Судогодском районе, на территории Головинского участкового лесничества, была произведена незаконная рубка 43 деревьев разных пород.

В Судогодском районе, на территории Головинского участкового лесничества, была произведена незаконная рубка 43 деревьев разных пород. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Нанесённый ущерб превысил 1,1 млн рублей.В настоящий момент правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. Расследование находится на контроле прокуратуры Владимирской области.