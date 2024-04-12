В Суздале вынесен приговор мужчине, который убил приятеля из-за ревности Как рассказали в...

В Суздале вынесен приговор мужчине, который убил приятеля из-за ревностиКак рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в июле текущего года мужчина находился в гостях у своего знакомого – бывшего мужа сестры, в селе Порецкое Суздальского района.В доме также присутствовала сожительница последнего. Втроём они отдыхали и распивали алкоголь.В какой-то момент гость сделал комплимент женщине, что не понравилось хозяину дома, и между мужчинами произошла ссора.«… Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый взял молоток и топор, которыми нанес жертве не менее трех ударов по голове. В результате тяжелой открытой черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на месте происшествия. Позже злоумышленник перенёс труп в помещение хозяйственной постройки, попросил женщину вымыть следы крови, после чего они оба уехали во Владимир...» - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской областиПотерпевшего хватились соседи. Встревожившись, что несколько дней не видят мужчину, они вошли в дом, где обнаружили труп.Приговором суда виновному назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшей (дочери погибшего) о взыскании морального вреда и суммы, затраченной на погребение в размере 542,2 тыс рублей.Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений