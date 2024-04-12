В технопарке Кванториум стартовал всероссийский хакатон по промышленной и сервисной...
В технопарке "Кванториум" стартовал всероссийский хакатон по промышленной и сервисной робототехнике.
Подробности у Александра Сыпченко. Высокие технологии в уникальной атмосфере технического творчества. Всероссийский хакатОн по промышленной и сервисной робототехнике "РобоПром - Владимир 2024" собрал самых одаренных воспитанников образовательных организаций нашей страны. Юным инженерам предстоит разработать автоматическую производственную линию, которую должны обслуживать сервисные роботы.
Андрей Свиридов, ученик технопарка "Кванториум-33":
- Моя ключевая задача - это больше моделирование, я выступаю как моделист, но я также работаю с датчиками для связи с роботом.
Форум разработчиков продлится 4 дня. За это время ребята познакомятся с площадкой и материально-технической базой Кванториума, научаться работать в команде и грамотно презентовать результаты своей работы. Опытные наставники всегда готовы помочь.
Татьяна Гераськова, наставник:
- Наставник должен помочь команде коммуницировать между собой, межде другими командами, направить, если у детей возникла какая-то сложность в работе, и главное, чтобы не было драк.
Помимо основного задания, участникам необходимо разработать и программное обеспечение, осуществляющее полный мониторинг работы производственной линии, говорит педагог-организатор технопарка "Кванториум-33" Максим Кочетков.
Победит та команда, которая выполнит все условия в максимально короткий срок.
Максим Кочетков, педагог-организатор технопарка "Кванториум-33":
- Участникам дается какой-то кейс, какое-то задание, и они на протяжении какого-то времени должны это задание решить и продемонстрировать результат - либо заказчику, либо организатору этого хакатона.
Многие из этих ребят могут стать специалистами в области программирования и робототехники. Но главный урок они должны усвоить именно сейчас, отмечают организаторы хакатона. "Чтобы изобретать, нужно мыслить креативно!".
Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв. “Вести-Владимир”