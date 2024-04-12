В технопарке Кванториум стартовал всероссийский хакатон по промышленной и сервисной...

В технопарке "Кванториум" стартовал всероссийский хакатон по промышленной и сервисной робототехнике.Подробности у Александра Сыпченко. Высокие технологии в уникальной атмосфере технического творчества. Всероссийский хакатОн по промышленной и сервисной робототехнике "РобоПром - Владимир 2024" собрал самых одаренных воспитанников образовательных организаций нашей страны. Юным инженерам предстоит разработать автоматическую производственную линию, которую должны обслуживать сервисные роботы.Андрей Свиридов, ученик технопарка "Кванториум-33":- Моя ключевая задача - это больше моделирование, я выступаю как моделист, но я также работаю с датчиками для связи с роботом.Форум разработчиков продлится 4 дня. За это время ребята познакомятся с площадкой и материально-технической базой Кванториума, научаться работать в команде и грамотно презентовать результаты своей работы. Опытные наставники всегда готовы помочь.Татьяна Гераськова, наставник:- Наставник должен помочь команде коммуницировать между собой, межде другими командами, направить, если у детей возникла какая-то сложность в работе, и главное, чтобы не было драк.Помимо основного задания, участникам необходимо разработать и программное обеспечение, осуществляющее полный мониторинг работы производственной линии, говорит педагог-организатор технопарка "Кванториум-33" Максим Кочетков.Победит та команда, которая выполнит все условия в максимально короткий срок.Максим Кочетков, педагог-организатор технопарка "Кванториум-33":- Участникам дается какой-то кейс, какое-то задание, и они на протяжении какого-то времени должны это задание решить и продемонстрировать результат - либо заказчику, либо организатору этого хакатона.Многие из этих ребят могут стать специалистами в области программирования и робототехники. Но главный урок они должны усвоить именно сейчас, отмечают организаторы хакатона. "Чтобы изобретать, нужно мыслить креативно!".Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв. “Вести-Владимир”