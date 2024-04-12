Президент России Владимир Путин присвоил многодетной жительнице Петушков почетное звание «Мать-героиня». У Татьяны Рогачевой – 10 детей. Женщина успевает по хозяйству, уделяет время

Президент России Владимир Путин присвоил многодетной жительнице Петушков почетное звание «Мать-героиня». У Татьяны Рогачевой – 10 детей. Женщина успевает по хозяйству, уделяет время детям, а еще подает им хороший пример – занимается спортом и поет в хоре. Семья тоже очень активная, отметили в правительстве области. Ребята – постоянные участники культурных мероприятий. Младшие – школьники, старшие