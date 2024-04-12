Владимирские школьники 6-8 классов не будут изучать обществознание В Министерстве просвещения РФ...

Владимирские школьники 6-8 классов не будут изучать обществознаниеВ Министерстве просвещения РФ опубликовали приказ, который исключит обществознание из программы учащихся в 6-8 классах.С 1 сентября 2025 года изучение этого предмета будет начинаться в 9 классе - по одному часу в неделю, то есть — 34 часа за год.Напомним, что на данный момент обществознание изучают школьники с 6 по 9 класс, в общей сумме — 136 часов на изучение предмета.При этом основной государственный экзамен (ОГЭ) по предмету будет адаптирован под обновленный курс.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области