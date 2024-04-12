В столице 33-го региона прошла первая областная конференция «Информационные технологии. Защита информации».

В столице 33-го региона прошла первая областная конференция «Информационные технологии. Защита информации». Об этом 12 апреля рассказала правительства Владимирской области.Мероприятие проходило на площадке гостиницы «Владимир». На конференцию съехались ведущие специалисты в сфере информационных технологий из разных субъектов РФ. Участники встречи обсуждали вопросы импортозамещения в данной отрасли и возможности противодействия компьютерным атакам.По словам министра цифрового развития региона Александра Белоусова, на смену нацпроекту «Цифровая экономика» приходит новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его главные задачи заключаются в развитии систем связи и инфраструктуры для хранения данных в России.«В рамках мероприятия прошли областные киберучения. В составе групп мониторинга и реагирования участники выявляли компьютерные атаки, расследовали инциденты, защищали инфраструктуру организации», - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.