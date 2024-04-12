Во Владимире стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства
В этом году на нее заявились более...
Во Владимире стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства
В этом году на нее заявились более сотни работодателей. Все подробности у Александра Сыпченко.
Соискатели и просто посетители ярмарки трудоустройства с интересом изучают презентации работодателей. По традиции местом проведения стал Центр занятости населения области.
Нелли Давыдова на ярмарке впервые, пришла найти постоянную работу в надежной компании.
Нелли Давыдова, соискатель:
- Какая подойдет, но чтобы за компьютером было, чтобы было интересно, чтобы коллектив был интересный, было, с кем общаться , ну, и зарабатывать.
В этом году на участие в ярмарке уже заявились более ста работодателей. Они готовы предложить 4500 вакансий.
Весь первый этаж в этом году заняли предприятия оборонного комплекса.
Анна Ермолаева, ведущий специалист по подбору персонала компании-работодателя:
- На данный момент в компанию требуется много рабочих специалистов, мы готовы взять соискателей без опыта работы, всему обучим на месте. От компании предоставляем полный соцпакет, оплату больничных, отпусков. Трудоустройство согласно трудовому кодексу РФ.
География ярмарки - Владимир, Муром и Ковров. Директор Центра занятости населения Владимирской области Наталья Крылова подчеркивает: ситуация на рынке труда должна оставаться стабильной, поэтому крайне важно, чтобы к работе с населением подключались сами работодатели.
Наталья Крылова, директор Центра занятости населения Владимирской области:
- В последние дни работодатели изъявляли желание, чтобы прийти к нам. Не секрет, что сейчас кадры - это дефицит, и именно поэтому работодатели желают воспользоваться возможностью прийти лично, и "глаза в глаза" посмотреть тем людям, которые ищут работу.
На ярмарке также проходят тренинги, практикумы, мастер-классы, деловые игры, проекты профориентации молодежи.
Андрей Григорьев, министр труда и занятости населения Владимирской области:
- Самое главное, чтобы мы не опустились до шкалы - "признание безработным". Мы должны в течении 10 дней человеку подыскать подходящее место для его трудоустройства, которое он захочет. Это самое основное. Естественно, второй момент - это работа с молодежью. Это наш кадровый потенциал.
В министерстве по труду и занятости населения Владимирской области призывают всех, кто ищет работу, - посетить ярмарку, ведь количество востребованных и перспективных мест ограничено.
Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".