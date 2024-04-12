Во Владимире стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства В этом году на нее заявились более...

Во Владимире стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройстваВ этом году на нее заявились более сотни работодателей. Все подробности у Александра Сыпченко.Соискатели и просто посетители ярмарки трудоустройства с интересом изучают презентации работодателей. По традиции местом проведения стал Центр занятости населения области.Нелли Давыдова на ярмарке впервые, пришла найти постоянную работу в надежной компании.Нелли Давыдова, соискатель:- Какая подойдет, но чтобы за компьютером было, чтобы было интересно, чтобы коллектив был интересный, было, с кем общаться , ну, и зарабатывать.В этом году на участие в ярмарке уже заявились более ста работодателей. Они готовы предложить 4500 вакансий.Весь первый этаж в этом году заняли предприятия оборонного комплекса.Анна Ермолаева, ведущий специалист по подбору персонала компании-работодателя:- На данный момент в компанию требуется много рабочих специалистов, мы готовы взять соискателей без опыта работы, всему обучим на месте. От компании предоставляем полный соцпакет, оплату больничных, отпусков. Трудоустройство согласно трудовому кодексу РФ.География ярмарки - Владимир, Муром и Ковров. Директор Центра занятости населения Владимирской области Наталья Крылова подчеркивает: ситуация на рынке труда должна оставаться стабильной, поэтому крайне важно, чтобы к работе с населением подключались сами работодатели.Наталья Крылова, директор Центра занятости населения Владимирской области:- В последние дни работодатели изъявляли желание, чтобы прийти к нам. Не секрет, что сейчас кадры - это дефицит, и именно поэтому работодатели желают воспользоваться возможностью прийти лично, и "глаза в глаза" посмотреть тем людям, которые ищут работу.На ярмарке также проходят тренинги, практикумы, мастер-классы, деловые игры, проекты профориентации молодежи.Андрей Григорьев, министр труда и занятости населения Владимирской области:- Самое главное, чтобы мы не опустились до шкалы - "признание безработным". Мы должны в течении 10 дней человеку подыскать подходящее место для его трудоустройства, которое он захочет. Это самое основное. Естественно, второй момент - это работа с молодежью. Это наш кадровый потенциал.В министерстве по труду и занятости населения Владимирской области призывают всех, кто ищет работу, - посетить ярмарку, ведь количество востребованных и перспективных мест ограничено.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".