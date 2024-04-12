В Ленинском районном суде вынесли приговор любителю пьяной езды. Причем мужчина уже был осужден за управление транспортом в нетрезвом виде. Видимо, это его ничему не научило. В сентябре
<a href="https://33live.ru/novosti/12-04-2024-vo-vladimire-vynesli-prigovor-voditelyu-kotoryj-pyanyj-vrezalsya-v-priparkovannye-mashiny.html" target="_blank">Во Владимире вынесли приговор водителю, который пьяный врезался в припаркованные машины</a> - В Ленинском районном суде вынесли приговор любителю пьяной езды. Причем мужчина уже был осужден за управление транспортом в нетрезвом виде. Видимо, это его ничему не научило. В сентябре
[url=https://33live.ru/novosti/12-04-2024-vo-vladimire-vynesli-prigovor-voditelyu-kotoryj-pyanyj-vrezalsya-v-priparkovannye-mashiny.html]Во Владимире вынесли приговор водителю, который пьяный врезался в припаркованные машины[/url] - В Ленинском районном суде вынесли приговор любителю пьяной езды. Причем мужчина уже был осужден за управление транспортом в нетрезвом виде. Видимо, это его ничему не научило. В сентябре