В Ленинском районном суде вынесли приговор любителю пьяной езды. Причем мужчина уже был осужден за управление транспортом в нетрезвом виде. Видимо, это его ничему не научило. В сентябре

В Ленинском районном суде вынесли приговор любителю пьяной езды. Причем мужчина уже был осужден за управление транспортом в нетрезвом виде. Видимо, это его ничему не научило. В сентябре прошлого года во время ухода от погони он врезался в припаркованные авто. Инцидент произошел ночью 10 сентября 2023г. Осужденный ехал в автомобиле «Хендай Акцент» по улице Диктора