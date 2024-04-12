260 га яровой пшеницы уже посадили на полях Гороховецкого района. А в хозяйствах Юрьев-Польского, Петушинского, Муромского и Суздальского районов рабочие выезжали на подкормку многолетних

260 га яровой пшеницы уже посадили на полях Гороховецкого района. А в хозяйствах Юрьев-Польского, Петушинского, Муромского и Суздальского районов рабочие выезжали на подкормку многолетних трав на площади 2704 га. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Озимые культуры холодное время года пережили хорошо. Не так давно подкормили 100 га озимой пшеницы. Под урожай 2024 года посеяно