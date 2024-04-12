Во Владимирской области отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.
63 года назад - 12 апреля...
Во Владимирской области отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.
63 года назад - 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.
Имя первого космонавта знает каждый. Юрий Гагарин открыл новую космическую эру.
Корабль "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и обогнул Землю за сто восемь минут.
Подвиг советского человека вдохновил многих.
Игорь Тогунов с 14 лет собирал газеты, где публиковались статьи о полетах.
Теперь в коллекции множество фотографий с автографами космонавтов побывавших на владимирской земле.
Вся коллекция - настоящий исторический документ.