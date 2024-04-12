Во Владимирской области отмечают Всемирный день авиации и космонавтики. 63 года назад - 12 апреля...

Во Владимирской области отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.63 года назад - 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.Имя первого космонавта знает каждый. Юрий Гагарин открыл новую космическую эру.Корабль "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и обогнул Землю за сто восемь минут.Подвиг советского человека вдохновил многих.Игорь Тогунов с 14 лет собирал газеты, где публиковались статьи о полетах.Теперь в коллекции множество фотографий с автографами космонавтов побывавших на владимирской земле.Вся коллекция - настоящий исторический документ.