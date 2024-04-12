Во Владимирской области реализуется проект по преобразованию системы местного самоуправления Его...

Во Владимирской области реализуется проект по преобразованию системы местного самоуправленияЕго сегодня обсудили за круглым столом в Региональном Центре компетенций. Для реформы были выбраны Собинский, Меленковский и Муромский районы.Их цель - развитие территорий и преобразование районов в муниципальные округа.Реформа нацелена на совершенствование основ местного самоуправления в рамках действующего законодательства, предоставление качественных услуг населению, переход к одноуровневой системе местного самоуправления и создание территориальных отделов по принципу "единого окна".Инициатива поддержана населением на публичных слушаниях. Министерство внутренней политики региона выполняет функцию координатора преобразований.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Реформа призвана дать импульс для развития территорий, входящих в состав новых образованных муниципальных округов. Ну, и к тому же - одноуровневая система позволит существенно облегчить отношения между властью и гражданами.Татьяна Абдулова, министр внутренней политики Владимирской области:- Упростится разделение полномочий. Более понятным станет, куда, за какими решениями следует обращаться. Фактически - преобразования основаны на принципах "человекоцентричности", - воплощение принципа одного окна или короткого диалога и местной власти.