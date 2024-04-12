Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи продолжается Библиолайф На этот раз...

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи продолжается "Библиолайф"На этот раз главный библиотекарь Ирина Дубиневич рассказала читателям о книге Екатерины Манойло "Отец смотрит на Запад". Это пронзительная женская история о насилии над личностью, написанная будто мужским почерком, без сантиментов. Она рассказывает о девушке Кате из небольшого провинциального города на границе с Казахстаном.Ирина Дубиневич, главный библиотекарь областной библиотеки для детей и молодежи:- В семьях, где ждут наследника, дочерям дают имя "Олбусын". Оно означает "Да будет сын". Если и второй ребенок тоже девочка, ее называют "Ыздыгой", что означает "перестань рожать девочек". Вот можно себе представить, как жилось Кате в семье, где ждали мальчика.