Во Владимирскую область ворвётся атмосферный вихрь с Атлантики
По информации синоптиков...
Во Владимирскую область ворвётся атмосферный вихрь с Атлантики
По информации синоптиков Гидрометцентра России, над средней полосой Европейской России устанавливается западно-восточный перенос воздушных масс. Теперь они будут приходить с Атлантики.
Превышение температуры над нормой сократится от 7° до 3 градусов к началу следующей недели.
Атмосферные фронты и вихрь, которые будут задевать центр РФ, принесут во Владимирскую область дожди.
В понедельник (с 15 апреля) с приближением активной фронтальной волны возможны даже сильные ливни.
Завтра — 13 апреля во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается до +11°C тепла. Будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер — северо-западный, 4 метра в секунду.
Атмосферное давление упадёт до 746 мм ртутного столба.
К вечеру и ночи (с 13 на 14 апреля) температура снизится до +2°C.
Народный прогноз погоды на 13 апреля:
Много березового сока – к потеплению.
Ясный день – лето будет теплым и солнечным.
Дождь пошел – погода летом будет переменчивой.
Фото: Hendrik Morkel on Unsplash
(фотосток); Fusion Brain, платформа для генерации изображений