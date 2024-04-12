Во Владимирскую область ворвётся атмосферный вихрь с Атлантики По информации синоптиков...

Во Владимирскую область ворвётся атмосферный вихрь с АтлантикиПо информации синоптиков Гидрометцентра России, над средней полосой Европейской России устанавливается западно-восточный перенос воздушных масс. Теперь они будут приходить с Атлантики.Превышение температуры над нормой сократится от 7° до 3 градусов к началу следующей недели.Атмосферные фронты и вихрь, которые будут задевать центр РФ, принесут во Владимирскую область дожди.В понедельник (с 15 апреля) с приближением активной фронтальной волны возможны даже сильные ливни.Завтра — 13 апреля во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается до +11°C тепла. Будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер — северо-западный, 4 метра в секунду.Атмосферное давление упадёт до 746 мм ртутного столба.К вечеру и ночи (с 13 на 14 апреля) температура снизится до +2°C.Народный прогноз погоды на 13 апреля:Много березового сока – к потеплению.Ясный день – лето будет теплым и солнечным.Дождь пошел – погода летом будет переменчивой.Фото: Hendrik Morkel on Unsplash(фотосток); Fusion Brain, платформа для генерации изображений