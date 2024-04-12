«Возьмите лопату и тушите сами». Так ответил диспетчер службы экстренного реагирования на сообщение о пожаре, рассказывают жители Камешковского района в социальных сетях. Вечером 11 апреля

«Возьмите лопату и тушите сами». Так ответил диспетчер службы экстренного реагирования на сообщение о пожаре, рассказывают жители Камешковского района в социальных сетях. Вечером 11 апреля в селе Гатиха загорелось поле в нескольких метрах от жилых домов. Полыхала сухая трава. О пожаре люди сообщили по номеру 112 в 22:47. Ответ дежурного селян обескуражил. Из поста в