Преступление произошло в новогодние праздники, 3 января. 37-летний обвиняемый, его двоюродная сестра и их знакомый вместе выпивали дома. Между мужчинами произошел конфликт. Дело в том, что

Преступление произошло в новогодние праздники, 3 января. 37-летний обвиняемый, его двоюродная сестра и их знакомый вместе выпивали дома. Между мужчинами произошел конфликт. Дело в том, что гость без спроса лег на кровать фигуранта. Как сообщили в прокуратуре, тогда злоумышленник разозлился и избил потерпевшего по голове руками и ногами. Когда агрессор заметил, что мужчине плохо, он