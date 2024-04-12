Перед судом предстанут трое жителей Владимирской области.
Перед судом предстанут трое жителей Владимирской области. Двоих мужчин и одну женщину обвиняют в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Об этом рассказала региональной прокуратуры.
Правоохранители выяснили, что дама вместе с одним из фигурантов искала россиян, согласных за деньги заключить фиктивный брак с иностранцем. Кроме того, женщина сама вступила в фиктивный союз с гражданином Азербайджана.
Ещё один обвиняемый обо всём этом знал, но помогал мигрантам готовить документы для подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание в нашей стране.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.