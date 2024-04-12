Жительнице Владимирской области Татьяне Николаевне Рогачевой присвоили звание...

Жительнице Владимирской области Татьяне Николаевне Рогачевой присвоили звание «Мать-героиня»Президент России Владимир Владимирович Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Владимирской области Татьяне Николаевне Рогачевой.Поздравление Татьяне и ее близким опубликовал Андрей Шохин в своем телеграм-канале.Напомним, звание «Мать-героиня» является высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей.Фото: телеграм-канал Андрей Шохин|Vладимир33