Жительнице Владимирской области Татьяне Николаевне Рогачевой присвоили звание...
Жительнице Владимирской области Татьяне Николаевне Рогачевой присвоили звание «Мать-героиня»
Президент России Владимир Владимирович Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Владимирской области Татьяне Николаевне Рогачевой.
Поздравление Татьяне и ее близким опубликовал Андрей Шохин в своем телеграм-канале.
Напомним, звание «Мать-героиня» является высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей.
Фото: телеграм-канал Андрей Шохин|Vладимир33