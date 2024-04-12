Перед судом предстанет 25-летний житель Коврова.

Перед судом предстанет 25-летний житель Коврова. Молодого человека обвиняют в краже металлических контейнеров, которые использовались для сбора мусора. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что мужчина привёз украденные контейнеры на машине друга к себе домой, а после сдал в металлолом. Нанесённый ущерб превысил 8,5 тыс. рублей.В настоящий момент ворованное имущество возвращено владельцу. А уголовное дело в отношении жителя Корова передано в суд.