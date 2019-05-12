Майские праздники у артиста выдались очень насыщенными. Судя по всему, Александр Серов выдал замуж дочь Мишель.

Майские праздники у артиста выдались очень насыщенными. Судяпо всему, Александр Серов выдал замуж дочь Мишель.26-летняя наследница знаменитости редко говорит о личнойжизни. Однако в Stories своего Instagram она опубликовала фотографии ссобственной свадьбы. Александр Серов, вероятнее всего, тоже был на мероприятии.Мишель Серова сочеталась узами брака в элитном столичномпоселке Барвиха. После торжественной церемонии молодожены и гости отправилисьна банкет в итальянский ресторан "Марио" в Жуковке.Мишель Серова великолепно выглядела в подвенечном наряде.Она остановила свой выбор на белоснежном платье с глубоким декольте инебольшим шлейфом. Примечательно, что девушка не рассказывает, кто стал ее избранником.Отметим, что сам свадьбу наследницы пока некомментирует. Скорее всего, дочь попросила его хранить молчание. Вероятно, подробностироскошной свадьбы еще не скоро станут известны широкой общественности.О том, что наследница исполнителя хита "Я люблю тебя до слез"собирается замуж стало известно еще в октябре прошлого года. Девушка рассказалаоб этом в соцсетях. Ни имени возлюбленного, ни его лица красавица тогда неназвала, однако диванные детективы решили, что зятем станетизвестный телеведущий Дмитрий Борисов.