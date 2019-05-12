Вокалистка пришла на ток-шоу телеведущего Максима
Галкина. Певица Алсу, судя по всему, зла на шоумена не держит.
Вокалистка пришла на ток-шоу телеведущего Максима
Галкина. Певица Алсу, судя по всему, зла на шоумена не держит.
Артистка появилась в программе "Сегодня вечером" Первого
канала. В студии отечественные звезды говорили о Дне Победы, вспоминали о
подвигах родственников-фронтовиков, пели песни военных лет. Певица Алсу
исполнила композицию "Землянка".
Вокалистка рассказала о бабушке и дедушке своего мужа
бизнесмена Яна Абрамова, которые сражались за родину во время Великой
отечественной войны. Также певица Алсу посетовала, что мало
времени проводила со своим дедушкой-фронтовиком, теперь она жалеет, что в
детстве не расспрашивала его о войне.
Отметим, что скандал, в котором была замешана дочь певицы
Алсу – 11-летняя Микелла Абрамова, присутствующие не обсуждали. Формат передачи
не позволил певице пролить свет на ситуацию.
Примечательно, что Максим Галкин был в числе тех, кто
публично заявлял, что победы в шоу "Голос. Дети" заслуживала вовсе не Микелла
Абрамова, а Ержан Максим из Казахстана. Вероятно, не держит на
шоумена обиды, раз уж пришла на его шоу.
Как писали "Дни.ру" в шестом сезоне музыкального шоу "Голос.
Дети", которое транслировалось на Первом канале, победила дочь
Микелла Абрамова. Это пришлось по душе не всем. Многие поклонники проекта
решили, что победа девушки была незаслуженной. В Сети разгорелся настоящий
скандал.