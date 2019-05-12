Вокалистка пришла на ток-шоу телеведущего Максима Галкина. Певица Алсу, судя по всему, зла на шоумена не держит.

Вокалистка пришла на ток-шоу телеведущего МаксимаГалкина. Певица Алсу, судя по всему, зла на шоумена не держит.Артистка появилась в программе "Сегодня вечером" Первогоканала. В студии отечественные звезды говорили о Дне Победы, вспоминали оподвигах родственников-фронтовиков, пели песни военных лет. Певица Алсуисполнила композицию "Землянка".Вокалистка рассказала о бабушке и дедушке своего мужабизнесмена Яна Абрамова, которые сражались за родину во время Великойотечественной войны. Также певица Алсу посетовала, что маловремени проводила со своим дедушкой-фронтовиком, теперь она жалеет, что вдетстве не расспрашивала его о войне.Отметим, что скандал, в котором была замешана дочь певицыАлсу – 11-летняя Микелла Абрамова, присутствующие не обсуждали. Формат передачине позволил певице пролить свет на ситуацию.Примечательно, что Максим Галкин был в числе тех, ктопублично заявлял, что победы в шоу "Голос. Дети" заслуживала вовсе не МикеллаАбрамова, а Ержан Максим из Казахстана. Вероятно, не держит нашоумена обиды, раз уж пришла на его шоу.Как писали "Дни.ру" в шестом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети", которое транслировалось на Первом канале, победила дочьМикелла Абрамова. Это пришлось по душе не всем. Многие поклонники проектарешили, что победа девушки была незаслуженной. В Сети разгорелся настоящийскандал.