Минимум один сотрудник службы безопасности пострадал в результате атаки на гостиницу в пакистанском портовом городе Гвадар.

Минимум один сотрудник службы безопасности пострадал в результате атаки на гостиницу в пакистанском портовом городе Гвадар.Постояльцев благополучно эвакуировали, силовики блокировали район и окружили террористов на лестнице.Ранее стало известно, что пятизвездочная гостиница Pearl Continental в Гвадаре подверглась атаке террористов. Внутри здания – 70 человек, больше половины – китайцы.Потом информацию опровергли, передает РИА Новости.Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за это нападение, передает "Интерфакс".