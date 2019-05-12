В Италии для широкой публики открывается Венецианская биеннале - старейший и самый известный смотр современного мирового искусства. Что там и совсем современное, к чему еще только предстоит привыкнуть?

В Италии для широкой публики открывается Венецианская биеннале — старейший и самый известный смотр современного мирового искусства. Что там и совсем современное, к чему еще только предстоит привыкнуть?Эту бешеную пляску придумал известный петербургский художник Александр Шишкин-Хокусай. Он запустил механику на первом этаже российского павильона на биеннале — деревянные ноги приседают, картонные башмаки стучат. И только искушенный поймет, что эти панно отсылают к великим фламандским художникам, картины которых есть в Эрмитаже.В этом году комиссар — куратор российского павильона Семен Михайловский — отдал экспозицию в распоряжение Эрмитажа . Открытия ждет огромная толпа — вся русская диаспора Италии, кураторы, галеристы, модники без особых занятий.Художник Шишкин-Хокусай поднимает российский флаг. Зрителей встречают хитроумно освещенные ноги атлантов. Далее — золотые рамы порталов. Экскурсия. Темно и страшно. Так и должно быть.На втором этаже режиссер Александр Сокуров обустроил пространство с помощью зеркал, экранов, скульптур. Тема — притча о блудном сыне. На эту тему — лучшее полотно Рембрандта в собрании Эрмитажа. В зеркале отец все крепче обнимает сына. Зритель видит себя: все мы — блудные дети, странники вернувшиеся домой.Студенты Академии художеств вылепили героев полотна. Вот так бы выглядел блудный сын, если бы выпрямился.На экранах – войны, пожары, реки крови. Мы видим старика — он то ли в ужасе от окружающего, то ли заметил молодого человека, который идет к нему. Это блудный сын.Красавица с траурными губами — галерист из Аргентины. Ей интересно читать этот русский квест, улавливать смыслы и ассоциации. "Тут много хитростей. Вообще российский павильон всегда непрост для восприятия", — признается она.Толпа во дворе Университета Ca' Foscari. Третьяковская галерея открывает долгожданную экспозицию выдающегося советского живописца Гелия Коржева. Его работы уже выставлялись на биеннале 57 лет назад. Сегодня здесь 50 шедевров: много поздних полотен мастера — мощных , плакатных."Мы хотим вглядеться в его работы из нашего сегодняшнего дня и увидеть то, что мы не видели раньше", — отметила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Именно в эти дни в Венеции необходимо заявить об амбициозных проектах , например, о выставке рисунков, сделанных при участи искусственного интеллекта, будто живых хороших художников мало . Но Фонд прямых инвестиций и Государственный Эрмитаж уже в июне на Экономическом форуме в Петербурге покажут такие работы.Полвека назад на Венецианской биеннале открывали новые течения. Сейчас течения поисчерпались, желают поразить, удивить, совместить несовместимое . Поражать будут до 24 ноября. Потом — короткий отдых, и в павильоны войдут со своими проектами архитекторы всего мира.