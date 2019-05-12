В матче 28-го тура российской премьер-лиги самарские Крылья Советов на выезде проиграли грозненскому Ахмату со счетом 1:2. Главный тренер Крыльев Миодраг Божович поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче 28-го тура российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" на выезде проиграли грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Игра получилась интересной. Было много голевых моментов. У "Ахмата" их было больше. Очень трудно вернуться в игру, когда пропускаешь в самом начале матча, – приводит слова Божовича пресс-служба "Крыльев Советов". – Когда мы забили гол в раздевалку, я думал, что это пойдет нам на пользу. Но во втором тайме у "Ахмата" были еще моменты, чтобы забить. Так что все справедливо".Напомним, "Ахмат" с 39 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а "Крылья" расположились на 13-й строчке, имея в активе 28 очков. В следующем туре грозненцы 18 мая на выезде сыграют с ЦСКА, а самарцы в тот же день примут "Спартак".