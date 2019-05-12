Телеведущая Регина Тодоренко столкнула лбами двух давних друзей. Влад Топалов приревновал жену к Сергею Лазареву.

Телеведущая РегинаТодоренко столкнула лбами двух давних друзей. Влад Топалов приревновал жену кСергею Лазареву.В личном Instagram Регина опубликовала серию снимков, накоторых разыгрывается сцена ревности. Якобы Влад Топалов замечает, как его женаТодоренко целуется с Сергеем Лазаревым и устраивает скандал."Эту карусель вы просто обязаны досмотреть до конца!После поцелуя с Сережей выбежал мой муж", – написала телеведущая ниже.Так Тодоренко анонсировала выход нового выпуска своего YouTube-влога"Пятница с Региной". Новым горем программы стал певец Сергей Лазарев. В этомгоду артист представит нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение 2019".Отметим, что поклонники по достоинству оценили идею звезд.Комментарии интернет-обывателей получились не менее креативными. Особо жалели."Я думаю Влад в курсе,чтоСережа не опасен🤣(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "А следущий поцелуй для мужа! Обожаю людей счувством юмора", ""Я аж удивилась, увидя фото. Как Влад его неприбил?", "И на этом их дружба закончилась. Не долго музыка играла. Аесли серьезно, то очень смешно", "Сережа после поцелуя сам спустилсяили помогли?" – рассуждали пользователи Сети о любовном треугольнике, в который втянула неугомонная жена.