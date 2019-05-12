Телеведущая Регина
Тодоренко столкнула лбами двух давних друзей. Влад Топалов приревновал жену к
Сергею Лазареву.
Телеведущая Регина
Тодоренко столкнула лбами двух давних друзей. Влад Топалов приревновал жену к
Сергею Лазареву.
В личном Instagram Регина опубликовала серию снимков, на
которых разыгрывается сцена ревности. Якобы Влад Топалов замечает, как его жена
Тодоренко целуется с Сергеем Лазаревым и устраивает скандал.
"Эту карусель вы просто обязаны досмотреть до конца!
После поцелуя с Сережей выбежал мой муж", – написала телеведущая ниже.
Так Тодоренко анонсировала выход нового выпуска своего YouTube-влога
"Пятница с Региной". Новым горем программы стал певец Сергей Лазарев. В этом
году артист представит нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение 2019".
Отметим, что поклонники по достоинству оценили идею звезд.
Комментарии интернет-обывателей получились не менее креативными. Особо жалели.
"Я думаю Влад в курсе,что
Сережа не опасен🤣(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "А следущий поцелуй для мужа! Обожаю людей с
чувством юмора", ""Я аж удивилась, увидя фото. Как Влад его не
прибил?", "И на этом их дружба закончилась. Не долго музыка играла. А
если серьезно, то очень смешно", "Сережа после поцелуя сам спустился
или помогли?" – рассуждали пользователи Сети о любовном треугольнике, в который втянула неугомонная жена.