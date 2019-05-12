Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят остался доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Испании, в которой он занял девятое место. Россиянин заявил, что команда учла все предыдущие ошибки, что позволило ей показать достойный результат.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят остался доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Испании, в которой он занял девятое место. Россиянин заявил, что команда учла все предыдущие ошибки, что позволило ей показать достойный результат."Во втором сегменте я проехал почти идеальный круг. Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума. Смогли справиться со всеми трудностями, устранив предыдущие проблемы", – цитирует Квята BBC.Напомним, что квалификацию выиграл финский гонщик Mercedes Валттери Боттас. Основная гонка Гран-при Испании пройдет 12 мая.