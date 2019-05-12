В матче 28-го тура российской премьер-лиги Енисей на своем поле проиграл Краснодару (0:4) и досрочно вылетел в ФНЛ. Главный тренер красноярской команды Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче 28-го тура российской премьер-лиги "Енисей" на своем поле проиграл "Краснодару" (0:4) и досрочно вылетел в ФНЛ. Главный тренер красноярской команды Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Огромное преимущество "Краснодара". Вполне закономерный крупный счет, – приводит слова Аленичева пресс-служба "Енисея". – Практически ничего не создали в атаке за исключением момента, который был у Паши Комолова, удовлетворения никакого нет, поскольку "Краснодар", откровенно говоря, нас простил еще в трех-четырех моментах".Аленичев не стал отвечать на вопрос о том, сколько вины за вылет команды в ФНЛ лежит на нем: "надо сделать тщательный анализ и после этого смогу ответить на этот вопрос", – подытожил наставник "Енисея".