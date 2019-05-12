Средняя дочь Валерия Меладзе опубликовала злободневную шутку. София умело совместила две нашумевшие темы.

Средняя дочь Валерия Меладзе опубликовала злободневнуюшутку. София умело совместила две нашумевшие темы.Наследница певца и композитора опубликовала в Stories своегоInstagram строки посвященные певице Алсу и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. "По секрету рассказали, что Зеленский – сын Алсу. Теперь всевстало на свои места", – отметила София Меладзе.В этой шутке девушка раскрыла связь главы Незалежной с наследницей знаменитости.Якобы Владимир Зеленский победил на выборах благодаря вмешательству певицы Алсу, дочь которой выиграла вмузыкальном шоу Первого канала "Голос.Дети".Как писали "Дни.ру" наследница артистки Микелла Абрамовапопала под шквал критики после того, как взяла первый приз на певческом конкурсе "Голос.Дети". Девочка набрала более половины из всей массы голосов, что показалось подозрительным. Заговорили о накрутке. Первый канал инициировал проверку, результаты которой станутизвестны позже.Отметим, что Валерий Меладзе уже высказывался по поводусложившейся на конкурсе ситуации. Композитор предлагал пересмотреть результаты.По его мнению, победы заслуживает не Микелла Абрамова, а другой участник.слову, сама певица Алсу скандал не комментирует, судя по всему знаменитостьзаняла выжидательную позицию. Об этом сообщает .