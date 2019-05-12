Количество участников протестных акций желтых жилетов во Франции неуклонно снижается. 11 мая, в 26-ю протестную субботу, на улицы французских городов вышло рекордно низкое число манифестантов: 18600 человек по всей стране, 1200 из них в Париже.

Количество участников протестных акций "желтых жилетов" во Франции неуклонно снижается. 11 мая, в 26-ю протестную субботу, на улицы французских городов вышло рекордно низкое число манифестантов: 18600 человек по всей стране, 1200 из них в Париже.Наибольшее число участников собрали акции в Лионе, Нанте и Монпелье, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.В прошлую субботу, по данным французского МВД, протестовать вышли 18900 человек по всей стране, 1400 из них в Париже.