В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Финляндии на льду Стил-Арены в Кошице одержала волевую победу над хозяевами турнира командой Словакии со счетом 4:2.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Финляндии на льду "Стил-Арены" в Кошице одержала волевую победу над хозяевами турнира командой Словакии со счетом 4:2.У победителей встречи хет-трик оформил 18-летний нападающий Каапо Какко (17-я, 50-я, 60-я минуты) и единожды отличился Петтери Линдбом (15), а у хозяев льда шайбы забросили Эрик Чернак (11) и Мартин Маринчин (40).Финляндия одержала вторую победу на турнире и с шестью очками лидирует в группе А, а Словакия расположилась на третьей строчке, имея в активе три очка. В следующем матче финны 13 мая сыграют с командой США, а словаки в тот же день встретятся со сборной Канады.