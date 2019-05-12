Говорит Москва опровергла слухи о переносе похорон скончавшегося от разрыва аорты главреда радиостанции Сергея Доренко.

"Говорит Москва" опровергла слухи о переносе похорон скончавшегося от разрыва аорты главреда радиостанции Сергея Доренко, о котором со ссылкой на источник ранее сообщал ТАСС.Как уточняет сайт ГМ, журналист будет кремирован 12 мая на Троекуровском кладбище, прощание пройдет там же. Начало – в 11:00. Планируется, что прах захоронят через несколько дней.59-летний Сергей Доренко умер 9 мая во время езды на мотоцикле по вечерней столице. Его дочь считает, что смерть не была естественной.