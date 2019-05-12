Вооруженные люди атаковали пятизвездочный отель Pearl Continental в городе Гвадар пакистанской провинции Белуджистан. По сообщению газеты Dawn, три или четыре боевика проникли в гостиницу, идет стрельба, но информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Вооруженные люди атаковали пятизвездочный отель Pearl Continental в городе Гвадар пакистанской провинции Белуджистан. По сообщению газеты Dawn, три или четыре боевика проникли в гостиницу, идет стрельба, но информации о жертвах или пострадавших пока нет.На месте атаки находятся дополнительные подразделения полиции, антитеррористические силы и военные. Силы корпуса пограничной охраны оцепили отель и никого не подпускают близко к зданию. По словам представителя полиции, иностранцев в отеле в данный момент нет.Тем не менее, Pakistan Today сообщает, что в здании находятся не менее 70 человек, в том числе 40 граждан Китая (представители КНР совместно с пакистанским правительством в настоящее время ведут работу по реконструкции и развитию порта Гвадара). Не исключено, что это персонал отеля: по словам министра информации Белуджистана Захура Буледи, все иностранные и местные гости, проживающие в Pearl Continental, благополучно эвакуированы.