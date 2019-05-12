Телеведущая продемонстрировала фото в купальнице. Вместе с мужем и наследницей
Лера Кудрявцева отправилась на курорт.
Телеведущая продемонстрировала фото в купальнице. Вместе с мужем и наследницей
Лера Кудрявцева отправилась на курорт.
На майские праздники теледива и ее семья уехали в Майами-Бич.
Лера Кудрявцева опубликовала новое фото с отдыха в Instagram.
Звезда и ее дочь Мария запечатлены плещущимися в бассейне.
Кудрявцева облачена в ярко-розовый слитный купальник. Пикантности образу
теледивы добавляют задорные соски, которые выделяются из-под мокрой ткани. "Моя
любовь", – нежно прокомментировала фото знаменитость.
Подписчики отметили, что Маша заметно подросла. Многие
интернет-обыватели написали, что роль матери Лере Кудрявцевой очень к лицу.
"Лера, вы мой идеал
красоты! Я тоже так хочу выглядеть! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Детки так быстро растут, наслаждайтесь пока такие маленькие можно потискать
зацеловать во все места😍🤗🤗", "Вы прекрасно выглядите. Молодая мама с прекрасной дочуркой❤️","Ой Божечки, какие вы уже большие 🌞 милотуся", – восторгались фанаты.
Как писали "Дни.ру",
ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на молодого мужа. Телеведущая посетовала,
что снимок, который она попросила его сделать, получился смазанным. Интернет-обывательницы
в шутку отметили, что это распространенный мужской "дефект".