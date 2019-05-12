Телеведущая продемонстрировала фото в купальнице. Вместе с мужем и наследницей Лера Кудрявцева отправилась на курорт.

Телеведущая продемонстрировала фото в купальнице. Вместе с мужем и наследницейЛера Кудрявцева отправилась на курорт.На майские праздники теледива и ее семья уехали в Майами-Бич.Лера Кудрявцева опубликовала новое фото с отдыха в Instagram.Звезда и ее дочь Мария запечатлены плещущимися в бассейне.Кудрявцева облачена в ярко-розовый слитный купальник. Пикантности образутеледивы добавляют задорные соски, которые выделяются из-под мокрой ткани. "Моялюбовь", – нежно прокомментировала фото знаменитость.Подписчики отметили, что Маша заметно подросла. Многиеинтернет-обыватели написали, что роль матери Лере Кудрявцевой очень к лицу."Лера, вы мой идеалкрасоты! Я тоже так хочу выглядеть! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Детки так быстро растут, наслаждайтесь пока такие маленькие можно потискатьзацеловать во все места😍🤗🤗", "Вы прекрасно выглядите. Молодая мама с прекрасной дочуркой❤️","Ой Божечки, какие вы уже большие 🌞 милотуся", – восторгались фанаты.Как писали "Дни.ру",ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на молодого мужа. Телеведущая посетовала,что снимок, который она попросила его сделать, получился смазанным. Интернет-обывательницыв шутку отметили, что это распространенный мужской "дефект".