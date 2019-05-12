Жилой дом в Ростовской области, где произошел взрыв газа, может обрушиться, сообщили в МЧС РФ. В завалах обнаружили человека.

Жилой дом в Ростовской области, где произошел взрыв газа, может обрушиться, сообщили в МЧС РФ. В завалах обнаружили человека.Взрыв бытового газа произошел в 16-квартирном жилом доме в Каменском районе Ростовской области.В результате два человека погибли (мужчина и девятилетняя девочка) и один был доставлен в больницу. Пожилая женщина находится в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Еще одного человека обнаружили под завалами, информации о его состоянии нет.На месте взрыва работают около 90 человек и больше 20 единиц техники, их работа осложнена из-за возможной угрозы обрушения здания, сообщает "Интерфакс".Самая крупная трагедия, связанная со взрывом бытового газа, произошла в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Тогда обрушились два подъезда, погибли 39 человек. 18 человек спасатели нашли в первые часы после обрушения. Еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы.