Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. С новым членом семьи успели познакомиться королева и ее супруг. Однако по неизвестной причине Кейт Миддлтон и принц Гарри отказались встретиться с маленьким Арчи.

Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. С новым членом семьи успели познакомиться королева и ее супруг. Однако по неизвестной причине Кейт Миддлтон и принц Гарри отказались встретиться с маленьким Арчи.На прошлой неделе новоиспеченные родители представили миру своего первенца. Мальчик получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Ребенок Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в порядке престолонаследия.Спустя несколько дней с малышом встретились монарх Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Совместные снимки быстро разлетелись по Сети. На фотографиях можно увидеть, как бывшая актриса держит на руках ребенка, а рядом стоит королева и с улыбкой смотрит на малыша. В кадре можно также заметить и мать бывшей актрисы Дорию Рагланд. Женщина с нежностью наблюдает за новорожденным.Тогда многие поклонники обратили внимание, что герцог и герцогиня Кембриджские пропустили важную встречу. Многие предположили, что таким образом показала свое истинное отношение к голливудской актрисе.Напомним, что конфликт между королевскими особами обострился сразу после рождения малыша. Герцогиня Кембриджская с большим опозданием поздравила родителей с появлением наследника. Пост появился спустя 10 часов после официально выступления принца Гарри перед поклонниками и журналистами.