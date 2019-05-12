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<a href="https://33live.ru/novosti/12-05-2019-mitropolit-ilarion-sluzhil-v-armii-i-schitaet-chto-eto-ne-dlya-vsex.html" target="_blank">Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех</a> - Далеко не все мужчины должны служить в армии, тем более что армия, состоящая из контрактников, куда эффективнее, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Об это он рассказал эфире передачи Церковь и мир на канале Россия 24.