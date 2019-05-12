В матче 36-го тура французской лиги 1 Монако на выезде проиграл Ниму с минимальным счетом – 0:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 89 минут и получил желтую карточку за грубую игру.

В матче 36-го тура французской лиги 1 "Монако" на выезде проиграл "Ниму" с минимальным счетом – 0:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 89 минут и получил желтую карточку за грубую игру.У победителей встречи единственный мяч на девятой минуте забил французский нападающий Рено Рипар, которому ассистировал сенегальский форвард Сада Тиуб."Монако" довел безвыигрышную серию до семи матчей (4 поражения, 3 ничьи) и с 33 очками занимает 17-е место в турнирной таблице – в шаге от зоны вылета, а "Ним", одержавший третью победу в последних пяти играх, расположился на восьмой строчке, имея в активе 52 очка.В следующем туре монегаски 18 мая примут "Амьен", а подопечные Бернара Блакара в тот же день на выезде сыграют с "Генгамом".