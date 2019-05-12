Звездная чета провела майские выходные с пользой. Максим Галкин и Алла Пугачева успели отдохнуть и поработать.

Звездная чета провела майские выходные с пользой. МаксимГалкин и Алла Пугачева успели отдохнуть и поработать.В личном Instagram артист опубликовал нескольковидеозаписей. На одной из них Максим Галкин расслабляется лежа во дворе своего особняка.Сначала юморист рассказывал на камеру о прелестях отдыха наприроде, а после перевел объектив на супругу – Аллу Пугачеву, которая всеэто время оставалась за кадром. Примадонна в шутку назвала себя "женой-невидимкой",поздоровалась с поклонниками, помахала руками и поболтала ногами.После Максим Галкин продемонстрировал подписчикам, какзанимается хозяйством. Юморист выложил ролик, на котором спиливает сухие ветки деревьеви кустарников. В кадре звезда говорит, что уже "наломал дров", а такжепосетовал на свою нелегкую долю."Если не я, то никто ничем не занимается, яработаю. Все удумают, что я сижу в замке, а я пашу", – отметил в кадре.Подписчики по достоинству оценили юмор супруга АллыПугачевой. Интернет-обыватели предположили, что Примадонна хохочет над мужем сутра до вечера."Ух! Я сегодня на хозяйстве! Пилю! Режу! Выметаю! Пузо у меня на видео как у спившегося Тора в последних Мстителях. Зато работа кипит. Короче, прямо я дачник, прям подмосковник (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал .