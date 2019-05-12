Звездная чета провела майские выходные с пользой. Максим
Галкин и Алла Пугачева успели отдохнуть и поработать.
Звездная чета провела майские выходные с пользой. Максим
Галкин и Алла Пугачева успели отдохнуть и поработать.
В личном Instagram артист опубликовал несколько
видеозаписей. На одной из них Максим Галкин расслабляется лежа во дворе своего особняка.
Сначала юморист рассказывал на камеру о прелестях отдыха на
природе, а после перевел объектив на супругу – Аллу Пугачеву, которая все
это время оставалась за кадром. Примадонна в шутку назвала себя "женой-невидимкой",
поздоровалась с поклонниками, помахала руками и поболтала ногами.
После Максим Галкин продемонстрировал подписчикам, как
занимается хозяйством. Юморист выложил ролик, на котором спиливает сухие ветки деревьев
и кустарников. В кадре звезда говорит, что уже "наломал дров", а также
посетовал на свою нелегкую долю.
"Если не я, то никто ничем не занимается, я
работаю. Все удумают, что я сижу в замке, а я пашу", – отметил в кадре.
Подписчики по достоинству оценили юмор супруга Аллы
Пугачевой. Интернет-обыватели предположили, что Примадонна хохочет над мужем с
утра до вечера.
"Ух! Я сегодня на хозяйстве! Пилю! Режу! Выметаю! Пузо у меня на видео как у спившегося Тора в последних Мстителях. Зато работа кипит. Короче, прямо я дачник, прям подмосковник (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал .