Террористы, атаковавшие фешенебельную гостиницу в Гвадаре на юге Пакистана, ликвидированы. Об этом заявили службы безопасности страны, передает канал Россия 24.

Террористы, атаковавшие фешенебельную гостиницу в Гвадаре на юге Пакистана, ликвидированы. Об этом заявили службы безопасности страны, передает канал "Россия 24".Нападение произошла сегодня днем. По меньшей мере трое боевиков попытались взять постояльцев в заложники, однако их успели вовремя эвакуировать. Известно, что внутри находились по меньшей мере 70 человек. В перестрелке погиб охранник отеля. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Освободительная армия Белуджистана".