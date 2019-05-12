Обвинения, что пассажиры суперджета, спасавшие свои вещи из горящего самолета, тем самым не дали спастись десяткам людей, беспочвенны.

Обвинения, что пассажиры суперджета, спасавшие свои вещи из горящего самолета, тем самым не дали эвакуироваться десяткам людей, беспочвенны.Ранее ряд СМИ опубликовали статьи, в которых говорилось о невозможности эвакуации именно из-за того, что пассажиры бизнес-класса вытаскивали ручную кладь.В правоохранительных органах заявили, что у людей, сидевших в хвостовой части, шансов на спасение практически не было. Они не успели даже расстегнуть ремни: практически сразу потеряли сознание, надышавшись продуктами горения.Сейчас продолжается опознание погибших, передает ТАСС.5 мая " "Сухой Суперджет-100", принадлежащий "Аэрофлоту", вылетел из Шереметьево в Мурманск. Через полчаса из-за удара молнии он вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек