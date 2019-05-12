Удивительные новости пришли из Крыма - об операции по подъему картин Айвазовского с борта парохода Генерал Коцебу, который затонул более века назад.

Удивительные новости пришли из Крыма — об операции по подъему картин Айвазовского с борта парохода "Генерал Коцебу", который затонул более века назад.Уникальные кадры подводной экспедиции "Нептун". Пять водолазов-любителей из Ростова-на-Дону нашли затонувший корабль у западного берега Крыма, на мысе Тарханкут. Видео обследования двухпалубного корабля XIX века "Генерал Коцебу" они сделали еще в прошлом году. Именно тогда в одной и кают обнаружили фрагменты картин.Обломки 64-метрового колесного парохода пролежали на 40-метровой глубине Черного моря более 100 лет. В 1895 году "Генерал Коцебу" столкнулся с фрегатом Черноморского флота в 12 милях от берега.Экспедиция "Нептун" проводится с 2015 года силами 30 человек на деньги Фонда президентских грантов в рамках проекта "Крым — перекресток цивилизаций". Подводные археологи ищут на дне Черного моря затопленные корабли, самолеты и другие артефакты прошлого.Дорогое внутренне убранство гражданского корабля и сейчас поражает. Фарфоровые раковины, резная мебель, уникальная плитка на палубе. Но самое главное — это картины, возможно, принадлежащие кисти великого художника Ивана Айвазовского.Из истории корабля известно, что в середине XIX века на нем действительно путешествовал русский художник Иван Айвазовский. Пароход был первым кораблем, прошедшем по только что открытому Суэцкому каналу. Скорее всего, художник писал картины во время экспедиции.Что именно за полотна обнаружили водолазы, пока сказать сложно даже экспертам. Судя по кадрам водолазов, разобрать изображение на картинах невероятно сложно из-за толстого слоя ила. Из-за этого не представляется возможным сейчас поднять произведения искусства на поверхность.Но команда водолазов из Ростова не отчаивается и через месяц планирует отправится в новую экспедицию на пароход "Генерал Коцебу", чтобы еще раз исследовать картины.