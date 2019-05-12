Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии Таллин пишут с одной Н, и решил навести порядок в правописании.

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.Глава МИД написал в соцсетях, что споры о Таллине идут со времен Карла Вайно (первый секретарь ЦК Компартии Эстонии в 1978-1988 годах.Начало истории положил бывший депутат парламента Тоомаса Алаталу (Toomas Alatalu). Он поделился соцсетях, что путешествуя, прилетает то в Таллинн, то в Таллин.Эстонские СМИ пишут "Таллинн". В России допустимы оба варианта, передает "Интерфакс".