Накануне в Рязани одноногий хулиган устроил в магазине дебош — крушил полки, разбрасывал товары и ругался с сотрудниками торгового заведения. Через некоторое время хулигана задержали — им оказался безработный местный житель 1984 года рождения.

В Рязани инвалид разгромил продуктовый магазин — одноногий дебошир крушил руками и костылями полки с товарами, стараясь причинить как можно больший урон.Инцидент, по сообщению портала YA62.RU, произошел вчера, 10 мая, в магазине "Магнит", расположенном на улице Полетаева. Приехавшие по вызову полицейские задержали нарушителя — им оказался местный житель 1984 года рождения.Причины конфликта между калекой и сотрудниками магазина не озвучиваются, однако местные жители, комментируя опубликованную видеозапись, утверждают, что хулиган хорошо известен в своем районе своими выходками — мужчина регулярно ссорится с окружающими и имеет склочный характер.