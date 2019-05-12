Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует в египетском отеле тапочки. Администрация бизнесмена поспешила ответить на нелестное заявление.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с "туристом, который ворует в египетском отеле тапочки". Администрация бизнесмена поспешила ответить на нелестное заявление.По словам представителей действующего лидера, Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и согласится с любой датой инаугурации, которую назовет Верховная Рада. До этого момента политик будет оставаться главой страны и выполнять президентские обязанности, указанные в Конституции."Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому", – подчеркнула администрация предпринимателя, намекая на заявление актера. Передача власти является важным и крайне ответственным процессом, и Петр Порошенко будет выполнять правила, опираясь на традиции европейской демократии.Представители бизнесмена также ответили на обвинения в попытке передвинуть дату инаугурации. Они уточнили, что скоро действующий лидер страны встретится с избранным президентом, чтобы "обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности государства", передает "".Не обошлось и без едкого замечания в адрес . Администрация подчеркнула, что после выборов украинский олигарх Игорь Коломойский неожиданно прервал молчание и стал раздавать интервью о грядущей политической ситуации в стране, в то время как сам актер отказывается давать журналистам какие-либо подробные комментарии.Материал дополняется.