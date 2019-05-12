Даже в выходные звезды не дают поклонникам и журналистам отдохнуть. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 мая 2019 года.

Даже в выходные звезды не дают поклонникам и журналистам отдохнуть. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 мая 2019 года.Юморист Гарик Харламов едко пошутил над телеведущей. Поклонники Ларисы Гузеевой не оценили идею артиста.Очередным поводом разыграть звезду стал бал Института костюма Met Gala. Гарик Харламов использовал фото звезды этого вечера – голливудского певца и актера Джареда Лето, который пришел на мероприятие с копией своей головы. В фоторедакторе Гарик Харламов приделал к артисту лицо Ларисы Гузеевой, а к муляжу – собственное изображение. Он выложил снимки Instagram.Вокалистка пришла на ток-шоу телеведущего Максима Галкина. Певица Алсу, судя по всему, зла на шоумена не держит.Артистка появилась в программе "Сегодня вечером" Первого канала. В студии отечественные звезды говорили о Дне Победы, вспоминали о подвигах родственников-фронтовиков, пели песни военных лет. Певица Алсу исполнила композицию "Землянка".Звездная чета провела майские выходные с пользой. Максим Галкин и Алла Пугачева успели отдохнуть и поработать.В личном Instagram артист опубликовал несколько видеозаписей. На одной из них Максим Галкин расслабляется лежа во дворе своего особняка.Майские праздники у артиста выдались очень насыщенными. Судя по всему, Александр Серов выдал замуж дочь Мишель.26-летняя наследница знаменитости редко говорит о личной жизни. Однако в Stories своего Instagram она опубликовала фотографии с собственной свадьбы. Александр Серов, вероятнее всего, тоже был на мероприятии.Актриса Марина Зудина снялась в новом телевизионном проекте. Звезда без стеснения рассказала журналистам об эротических сценах.Новый возлюбленный артистки всего на несколько лет старше 23-летнего сына Олега Табакова. Марина Зудина сблизилась с молодым мужчиной только в рамках роли. Во время разговора с журналистами звезда отказалась раскрывать имя своего коллеги.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 мая 2019 года, читайте в и специальных .