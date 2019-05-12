Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера до официального истечения срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году.

Председатель немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера до официального истечения срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году.Об этом она заявила в интервью изданию Welt am Sonntag.В декабре 2018 года на съезде ХДС Крамп-Карренбауэр была избрана председателем партии вместо Меркель.Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что в конце осени 2020 года ХДС выдвинет кандидата на пост канцлера, сообщает РИА Новости. Это произойдет сразу после принятия новой программы партии.Аннегрет Крамп-Карренбауэр родилась 9 августа 1962 года. С1981 года она является членом ХДС. На пост генерального секретаря ХДС ее выдвинула Ангела Меркель, что дало основание немецким СМИ называть Крамп-Карренбауэр "преемницей и протеже" канцлера.